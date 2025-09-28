PAGELLE ITALIA-BULGARIA 3-1. Domenica 28 settembre Simone Giannelli, 7,5: guida con lucidità, alternando con maestria il gioco al centro e in palla alta. Qualche passaggio a vuoto nel terzo set, ma nel complesso orchestra con intelligenza e personalità. Prezioso anche a muro, firma 2 punti diretti. Yuri Romanò, 9: MVP senza discussioni. Trascina l’Italia con 16 punti e un turno al servizio devastante nel secondo set, quando mette a segno cinque ace consecutivi che spaccano la partita. Implacabile nei momenti decisivi, rappresenta il simbolo del nuovo ciclo azzurro: i campioni Alessandro Michieletto, 8: non è andato tutto perfettamente ma il campione si vede anche qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pagelle Italia-Bulgaria 3-1 volley: Romanò trascinatore, Anzani rientro d'oro