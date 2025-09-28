Pagelle GP Giappone 2025 MotoGP | Bagnaia rinasce Marquez padrone Mir ridà speranza alla Honda

PAGELLE GP GIAPPONE MOTOGP 2025. Domenica 28 settembre FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 10: una gara e un weekend impeccabili. Ieri avevamo detto “Bentornato Pecco”, oggi non possiamo che dire “E ora continua così”. Davvero una domenica stellare per Bagnaia che ha avuto un solo rivale a Motegi, il fumo che usciva dallo scarico della sua GP25. Un fine settimana di rinascita. Vedremo se Mandalika darà conferme importanti. MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 7: 7 come i titoli nella classe regina, 9 complessivi. Oggi il Cabroncito ha fatto il massimo che poteva. Bagnaia, al netto dei problemi tecnici, non era battibile e lo spagnolo è stato il primo a capirlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

