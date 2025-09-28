Pagelle Gemello evita almeno il raddoppio Difesa stavolta dietro la lavagna
GEMELLO 6,5 Pronto in uscita su Bellini (43’), nulla può fare sul gol, ma al 32’ salva il 2-0 semore sul numero 11 della Pianese. MEGELAITIS 5,5 Impiegato in difesa, il meno responsabile nel gol della Pianese. TOZZUOLO 5,5 Arrivato da poche ore, Braglia lo getta nella mischia, per necessità e anche per fiducia. Perde un brutto pallone in avvio, un po’ lento su Bellini. Poteva essere prevedibile. Finisce anche lui dietro la lavagna con i compagni. DELL’ORCO 5 nel patatrac del gol c’è di mezzo tutto il reparto. Anche lui. Con la squadra sotto di un gol prova a staccarsi per dare una mano in avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pagelle - gemello
Le pagelle. Gemello ancora protagonista. Giunti presente e pericoloso
#PAGELLE: SQUADRA SENZA IDEE E PEESONALITA. #GIUNTI E #MEGELAITIS NON BASTANO GEMELLO: 5,5 Due tiri e due gol CALAPAI: 5 Prova a spingere, stando attento a coprire. Prestazione sottotono (81' TUMBARELLO NG) ANGELLA: 6 Salva co - facebook.com Vai su Facebook