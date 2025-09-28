PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 2-0 | Dovbyk rialza la testa Wesley opaco
Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della Serie A Enilive 202526 La Roma prosegue la sua marcia, a piccoli ma grandi passi. La squadra di Gasperini chiude la sua settimana perfetta con la terza vittoria su tre: il derby, poi il Nizza e oggi il Verona. Per la verità i giallorossi soffrono un po’ più del previsto contro un ottimo Hellas, che nonostante il gol subito all’inizio da Dovbyk – prima rete di un centravanti per la Roma – reagisce e macina occasioni. A mancare è la precisione, la lucidità negli ultimi metri e magari un po’ di fortuna. Incredibile la traversa di Orban nel primo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino
PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol
PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata
PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’
Pagelle e tabellino Cagliari-Inter 0-2: Lautaro delizioso, Luis Henrique corpo estraneo. Finalmente Pio Esposito https://interlive.it/2025/09/27/pagelle-e-tabellino-cagliari-inter-0-2-lautaro-delizioso-luis-henrique-corpo-estraneo/… Vai su X
Le probabili formazioni e dove seguire il match tra Athletic Palermo e Igea Virtus ? https://pascaldesiato.com/2025/09/23/athletic-palermo-igea-virtus-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-seguire-il-match/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Verona 2-0, pagelle e tabellino: Dovbyk si sblocca, Svilar super, Soulé la chiude, Mancini distratto, Giovane spreca - La Roma centra la quarta vittoria in campionato e insidia la vetta: primo goal stagionale per Dovbyk, Soulé chiude i conti. Si legge su msn.com
Roma-Verona 2-0, le pagelle: Dovbyk apre le danze, super Svilar. Che errore Orban - Se la Roma si conferma una delle migliori difesa in circolazione, lo deve anche al suo portiere. Segnala tuttomercatoweb.com