Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della Serie A Enilive 202526 La Roma prosegue la sua marcia, a piccoli ma grandi passi. La squadra di Gasperini chiude la sua settimana perfetta con la terza vittoria su tre: il derby, poi il Nizza e oggi il Verona. Per la verità i giallorossi soffrono un po’ più del previsto contro un ottimo Hellas, che nonostante il gol subito all’inizio da Dovbyk – prima rete di un centravanti per la Roma – reagisce e macina occasioni. A mancare è la precisione, la lucidità negli ultimi metri e magari un po’ di fortuna. Incredibile la traversa di Orban nel primo tempo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 2-0: Dovbyk rialza la testa, Wesley opaco