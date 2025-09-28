PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 2-1 | Pulisic implacabile e Modric monumentale Marianucci da incubo
Top, flop e tabellino del big match della quinta giornata di campionato Milan-Napoli: straordinari Pulisic e Modric, male Marianucci e Juan Jesus Erano anni che non si affrontavano Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I due si sono sempre sfiorati. E i loro destini si sono incrociati in qualche modo. Anche nell’ultima estate, quando dopo lo Scudetto il mister azzurro non era così sicuro di continuare la sua esperienza partenopea. E Allegri sarebbe stato il nome forte su cui De Laurentiis avrebbe puntato. Milan-Napoli (ANSA) Calciomercato.it Le pagelle di Milan-Napoli. MILAN TOP Pulisic 7,5 – Segna e fa assist. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino
PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol
PAGELLE E TABELLINO ROMA-BOLOGNA 1-0: Wesley-Ferguson da sogno. Lucumì fa la frittata
PAGELLE E TABELLINO COMO-LAZIO 2-0: Sarri umiliato alla prima. Nico Paz, resta con ‘noi’
MATCH REPORT - #RomaVerona 2-0, pagelle e tabellino: Dovbyk si sblocca, Svilar super, Soulé la chiude, Mancini distratto, Giovane spreca [? @cla_damato] - X Vai su X
Le probabili formazioni e dove seguire il match tra Athletic Palermo e Igea Virtus ? https://pascaldesiato.com/2025/09/23/athletic-palermo-igea-virtus-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-seguire-il-match/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Napoli di Domenica 28 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Segnala calciomagazine.net
PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo - Inter: top e flop della sfida di Serie A da Lautaro e Thuram a Caprile Luis Henrique e Sebastiano Esposito ... Secondo calciomercato.it