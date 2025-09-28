Pagelle Cagliari Inter Lautaro come Dimarco per la Gazzetta | ma la vera macchia è Luis Henrique!

I voti del quotidiano. Il giorno dopo il successo dell’ Inter all’Unipol Domus di Cagliari, arrivano le pagelle de La Gazzetta dello Sport che premiano la prestazione della squadra guidata da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, alla prima stagione sulla panchina della prima squadra nerazzurra, ottiene un 6,5 in pagella: la sua Inter porta a casa la terza vittoria consecutiva in campionato senza subire gol, mostrando solidità e capacità di gestione. Lautaro e Dimarco guidano la serata nerazzurra. Il migliore in campo è stato Lautaro Martinez (7). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Cagliari Inter, Lautaro come Dimarco per la Gazzetta: ma la vera macchia è Luis Henrique!

In questa notizia si parla di: pagelle - cagliari

Cagliari-Fiorentina 1-1, le pagelle: Mandragora (7) segna dalla panchina, Luperto (7) decisivo nel recupero, Kean (5,5)

Fiorentina s’illude poi pareggia a Cagliari: 1-1. Al gol di Mandragora risponde Luperto. Kean si “mangia” il raddoppio. Pagelle

Fiorentina s’illude poi pareggia il Cagliari: 1-1. Al gol di Mandragora risponde Luperto. Kean si “mangia” il raddoppio. Pagelle

Pagelle Cagliari-Inter: Pio Esposito (7), è nata una stella. Lautaro (7) spacca, Luis Henrique (5) impalpabile - X Vai su X

Cagliari-Inter, pagelle: Bastoni perfetto, Dimarco spacca la partita. Esposito, ora zitti e buoni - facebook.com Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-INTER 0-2: è la notte di Pio Esposito. Flop Luis Henrique, Obert da incubo - Inter: top e flop della sfida di Serie A da Lautaro e Thuram a Caprile Luis Henrique e Sebastiano Esposito ... Secondo calciomercato.it

Pagelle di Cagliari-Inter 0-2: Lautaro apre, Pio Esposito chiude con la prima rete in Serie A. Belotti ko - 2 top e flop e pagelle: Lautaro Martinez la sblocca subito, Pio Esposito la chiude nel finale con la sua prima rete in campionato. Segnala sport.virgilio.it