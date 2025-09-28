Pafos FC-Bayern Monaco Champions League 30-09-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Dopo aver trovato il primo storico punto in Champions League al Karaiskakis il Pafos FC fa il suo debutto interno ricevendo la corazzata Bayern Monaco. La squadra di Carcedo è a punteggio pieno in campionato e sta vivendo un momento storico per un club nato da pochi anni dalla fusione dei 2 più importanti club cittadini e che ha conquistato giusto lo scorso anno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
SPECIALE CHAMPIONS LEAGUE 2025-26 Liverpool - Atletico Bilbao: 3-2 Bayern Monaco - Chelsea: 3-1 Olimpyacos - Pafos: 0-0 Slavia Praga - Bodø Glimt: 2-2 - facebook.com Vai su Facebook
? Champions League, lo #Slavia si fa rimontare dal #Bodo, il Pafos blocca l'#Olympiakos, esordio per #Liverpool, #Bayern e #Chelsea Vai su X
