Padre Maurizio Patriciello racconta l' orrore al Parco Verde | Una terribile stesa
Ha affidato a dei post su Facebook la cronaca della paura e dell'orrore subiti dagli abitanti del Parco Verde di Caivano ieri sera. Padre Maurizio Patriciello ha dato voce, ancora una volta, all'angoscia dei suoi concittadini dopo la stesa che ieri sera ha terrorizzato il quartiere. Il primo post. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: padre - maurizio
Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio Filippo non crede nell’omicidio: mio padre non litigava con nessuno
FC26 dal 26 Settembre è disponibile in negozio. Mettiti in gioco! VIENI A TROVARCI EXPERT City BONURA - Salemi (TP) Via Padre Maurizio Damiani n.15 Salemi. 0924.64386 334 9476767 elettronicabonura.domex.it #Expert #Salemi #expertbo - facebook.com Vai su Facebook
Caivano, Armando lascia l'ospedale: l'annuncio di padre Patriciello - Padre Maurizio Patriciello dal suo diario social comunica la notizia più bella: Armando è stato dimesso dall'ospedale e può fare finalmente ritorno a casa. Scrive ilmattino.it
"Ho il cuore a lutto", padre Maurizio Patriciello scrive una dedica all'amico - Padre Maurizio Patriciello scrive una dedica per l'amico andato via troppo presto e ancora una volta accende i riflettori su un dramma mai spento: " ... Da ilmattino.it