Padre Maurizio Patriciello racconta l' orrore al Parco Verde | Una terribile stesa

Napolitoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha affidato a dei post su Facebook la cronaca della paura e dell'orrore subiti dagli abitanti del Parco Verde di Caivano ieri sera. Padre Maurizio Patriciello ha dato voce, ancora una volta, all'angoscia dei suoi concittadini dopo la stesa che ieri sera ha terrorizzato il quartiere. Il primo post. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padre - maurizio

Morte Maurizio Rebuzzini, il figlio Filippo non crede nell’omicidio: mio padre non litigava con nessuno

Caivano, Armando lascia l'ospedale: l'annuncio di padre Patriciello - Padre Maurizio Patriciello dal suo diario social comunica la notizia più bella: Armando è stato dimesso dall'ospedale e può fare finalmente ritorno a casa. Scrive ilmattino.it

"Ho il cuore a lutto", padre Maurizio Patriciello scrive una dedica all'amico - Padre Maurizio Patriciello scrive una dedica per l'amico andato via troppo presto e ancora una volta accende i riflettori su un dramma mai spento: " ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Padre Maurizio Patriciello Racconta