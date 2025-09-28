Padre e figlio truffatori di Iphone condannati

Casertanews.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda sezione della Corte di Cassazione presieduta da Andrea Pellegrino, si è pronunciata sui ricorsi di Ciro Infante e suo figlio Junior, di 59 e 33 anni di Maddaloni avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.I giudici di secondo grado hanno confermato la pronuncia del tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

