Padre e figlio truffatori di Iphone condannati
La seconda sezione della Corte di Cassazione presieduta da Andrea Pellegrino, si è pronunciata sui ricorsi di Ciro Infante e suo figlio Junior, di 59 e 33 anni di Maddaloni avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.I giudici di secondo grado hanno confermato la pronuncia del tribunale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
