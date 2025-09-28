Padova-Avellino sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti stanno cercando di dare continuità al loro cammino, mentre gli irpini vogliono consolidarsi in zona play-off. Padova-Avellino si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono reduci da un avvio traballante ma in netta crescita: sette punti in classifica e due vittorie che hanno scacciato via qualche fantasma e riportare fiducia all’ambiente. Di buon auspicio il colpo esterno di Monza nell’ultimo turno. Gli irpini si trovano in una posizione di classifica interessante con ben dieci punti in cinque partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: padova - avellino
Serie B, risultati quarta giornata: l'Avellino non si ferma, vincono anche Pescara e Padova
Padova-Avellino, da domani via alla prevendita per il settore ospiti
Il Padova sbanca Monza, ancora un pareggio per il Catanzaro che rimonta la Juve Stabia. Terzo urrà di fila dell'Avellino, Spezia ko a Venezia. Primo punto in campionato della Sampdoria al "San Nicola" con il Bari. Risultati, marcatori e classifica - facebook.com Vai su Facebook
Prevendita Padova – Avellino (martedì 30/09 h 20:30) https://padovacalcio.it/prevendita-padova-avellino-2025/… Vai su X
Pronostico Padova-Avellino 30 settembre 2025: 6ª Giornata di Serie BKT - Avellino si sfidano martedì 30 settembre 2025 alle 20:30 allo Stadio Euganeo per la sesta giornata di Serie BKT: analisi, pronostico e quote scommesse in una partita cruciale che promette emozi ... Da bottadiculo.it
Varas è un mago, il Padova espugna Monza e vola in classifica a quota 7 - Primo successo esterno stagionale di Andreoletti grazie ad una rete al 51' di Varas a suggello di una prima parte di gara dominata, con la traversa di Fusi al 28'. Lo riporta today.it