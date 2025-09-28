Padova-Avellino sesta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I veneti stanno cercando di dare continuità al loro cammino, mentre gli irpini vogliono consolidarsi in zona play-off. Padova-Avellino si giocherà martedì 30 settembre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Euganeo. PADOVA-AVELLINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono reduci da un avvio traballante ma in netta crescita: sette punti in classifica e due vittorie che hanno scacciato via qualche fantasma e riportare fiducia all’ambiente. Di buon auspicio il colpo esterno di Monza nell’ultimo turno. Gli irpini si trovano in una posizione di classifica interessante con ben dieci punti in cinque partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

