Padova accoglie 1.679 studenti del progetto Erasmus

Padovaoggi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani 29 settembre, a partire dalle 18, i giardini dell’Arena daranno il benvenuto a studenti e studentesse in arrivo all’Università di Padova attraverso programmi di mobilità internazionale durante la Welcome Fair, un’occasione unica per conoscere altre studentesse e studenti provenienti da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padova - accoglie

Cerca Video su questo argomento: Padova Accoglie 1679 Studenti