Paddington Ben Whishaw ha un rapporto strano con i film | È come se non avessero nulla a che fare con me

L'attore britannico, voce ufficiale dell'orso protagonista del franchise, ha confessato di non sentirsi molto legato ai film tratti dai libri di Michael Bond. Ben Whishaw ha confessato di avere un rapporto piuttosto strano con i film di Paddington, nei quali presta la voce come doppiatore all'orso protagonista delle storie. Nonostante abbia partecipato a tutti e tre i film, il suo lavoro esclusivamente legato al doppiaggio del personaggio lo fa sentire un po' distante dal prodotto finito. Il rapporto strano di Ben Whishaw con Paddington "Ho un rapporto strano con tutto questo" ha spiegato Whishaw al Sunday Times "Perché sono molto consapevole di contribuire solo con una piccolissima parte, quasi sento che non abbia nulla a che fare con me. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

