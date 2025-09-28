PERUGIA – Studenti, adulti, sindacalisti e politici: in tanti ieri hanno sfilato da piazza Partigiani fino alla Fontana dove si è svolto il comizio finale. La manifestazione era organizzata dal movimento “L’Umbria per la Pace” per il “Diritto del Popolo Palestinese di esistere e resistere”. Intanto è nato il “Patto dell’Umbria per la Palestina“. I promotori sono Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi e sinistra, Socialisti italiani, Civici umbri, Umbria domani, Umbria per la sanità pubblica e Giovani democratici. "Abbiamo deciso di unire le forze - spiegano - valorizzando l’impegno e le iniziative già messi in campo dalle stesse e affiancando la grande e crescente mobilitazione popolare, per denunciare il genocidio in atto a Gaza e la gravissima escalation delle azioni militari e dei coloni in Cisgiordania e per chiedere al governo italiano e all’Unione europea azioni immediate e concrete a favore del popolo palestinese". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pace e riconoscimento della Palestina": il grido dell’Umbria