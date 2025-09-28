Ottobre Rosa 2025 Mammografie gratuite alle donne tra i 45 e i 49 anni
La Regione Umbria aderisce all’Ottobre rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, lanciando un’importante iniziativa rivolta alle donne residenti nel territorio. Per tutto il mese di ottobre, le donne tra i 45 e i 49 anni, che non rientrano attualmente nella fascia di età garantita dal programma di screening, potranno effettuare uno screening mammografico gratuito. L’obiettivo è quello di ampliare la copertura della prevenzione, offrendo un’opportunità in più per la diagnosi precoce, che si conferma uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - rosa
Dal rosa salmone al blu notte, ecco su quali sfumature puntare a settembre e a ottobre
L'Ottobre Rosa di Lilt torna a Novara: un mese di eventi e controlli gratuiti
"Armonia in rosa" a Torino: a ottobre l'evento Lilt
Arquà Polesine, un ottobre di emozioni! L’autunno porta con sé colori caldi e atmosfere uniche, ma ad Arquà Polesine porta anche tanti eventi per tutti i gusti. La cultura apre il mese con letture e teatro. Con la Camminata Rosa e l’incontro con lo speci - facebook.com Vai su Facebook
La campagna di prevenzione “Ottobre Rosa” di @LILTnazionale, @comuni_anci ed il patrocinio della Camera dei deputati.A disposizione 400 ambulatori per visite gratuite e diagnosi precoce del tumore al seno. @Montecitorio ?https://rainews.it/tgr - X Vai su X
Ottobre Rosa 2025. Mammografie gratuite alle donne tra i 45 e i 49 anni - La governatrice Proietti: "Passo importante nella promozione della salute femminile e nell’anticipazione delle migliori pratiche di prevenzione". Lo riporta msn.com
Ottobre Rosa 2025: la Regione Umbria offre mammografie gratuite alle donne tra i 45 e i 49 anni - (UNWEB) –La Regione Umbria aderisce all'Ottobre rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, lanciando un'importante iniziativa rivolta alle donne residenti nel ... umbrianotizieweb.it scrive