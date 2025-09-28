Ottobre Rosa 2025 Mammografie gratuite alle donne tra i 45 e i 49 anni

La Regione Umbria aderisce all’Ottobre rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, lanciando un’importante iniziativa rivolta alle donne residenti nel territorio. Per tutto il mese di ottobre, le donne tra i 45 e i 49 anni, che non rientrano attualmente nella fascia di età garantita dal programma di screening, potranno effettuare uno screening mammografico gratuito. L’obiettivo è quello di ampliare la copertura della prevenzione, offrendo un’opportunità in più per la diagnosi precoce, che si conferma uno strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ottobre rosa 2025 mammografieOttobre Rosa 2025. Mammografie gratuite alle donne tra i 45 e i 49 anni - La governatrice Proietti: "Passo importante nella promozione della salute femminile e nell’anticipazione delle migliori pratiche di prevenzione". Lo riporta msn.com

Ottobre Rosa 2025: la Regione Umbria offre mammografie gratuite alle donne tra i 45 e i 49 anni - (UNWEB) –La Regione Umbria aderisce all'Ottobre rosa, il mese dedicato a livello internazionale alla prevenzione del tumore al seno, lanciando un'importante iniziativa rivolta alle donne residenti nel ... umbrianotizieweb.it scrive

