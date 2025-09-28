' Osteoporosi più forti se informate' la donna al centro della prevenzione
Attraverso l'iniziativa 'Osteoporosi, più forti se informate' nasce un nuovo progetto di prevenzione dedicato alla popolazione femminile di Ferrara e dei comuni limitrofi, di divulgazione delle buone prassi per uno stile di vita sano e per prevenire l'insorgenza di malattie, e in particolare modo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
