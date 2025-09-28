Ospedale è Giulia Ciancia la nuova direttrice sanitaria
Novità alla direzione sanitaria dell’ospedale Sassuolo Spa e alla direzione del Presidio ospedaliero dell’Azienda Usl di Modena, alla luce della recente nomina di Silvio Di Tella alla direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. A prendere il suo posto in entrambi i ruoli è stata chiamata Giulia Ciancia, attualmente alla direzione sanitaria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Per quanto riguarda il primo incarico, il Cda dell’ospedale di Sassuolo Spa ha ratificato la nomina, approvata poi dall’assemblea dei soci, della dottoressa Ciancia, che affiancherà il direttore generale Stefano Reggiani insieme al direttore amministrativo Gianluca Bagnoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
