Oscar Green 2025 | Coldiretti premia gli agricoltori del futuro

Salernotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà domani, lunedì 29 settembre, a Capua, la giornata conclusiva di Oscar Green, il concorso di Coldiretti che premia i giovani imprenditori agricoli più innovativi della Campania. L'appuntamento è fissato per le ore 10:30 presso l'agriturismo La Colombaia, dove verranno presentati i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oscar - green

Oscar Green per le cialde dolcificate al miele

Friuli Doc e Coldiretti Fvg: vini, birre, agriturismi e gli Oscar Green dei giovani agricoltori

Dal Friulano tra Collio e Argentina all’orto didattico a scuola: gli Oscar Green dell’agricoltura giovane Fvg

oscar green 2025 coldirettiAgli Oscar Green 2025 premiati quattro giovani imprenditori cuneesi - Il concorso di Coldiretti ha premiato le imprese agricole innovative di Alessandro Bergese di Monasterolo, Pietro Alasia, Fabrizio Oggero e Mario Alifredi ... Da cuneodice.it

oscar green 2025 coldirettiOscar Green 2025: domani la giornata dedicata agli agricoltori del futuro - Doman i, lunedì 29 settembre 2025, l'agriturismo La Colombaia di Capua, in provincia di Caserta, sarà il luogo di incontro ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oscar Green 2025 Coldiretti