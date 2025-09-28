Orsolini e Odgaard non bastano | il Bologna fa 2-2 a Lecce

Rimonta sì, ma a metà. Dopo essere andati sotto, gli emiliani ribaltano il punteggio ma nel finale subiscono il meritato pareggio leccese. Male, anzi malissimo, la gestione del risultato nei minuti conclusivi. Buone notizie, invece, da Rowe, apparso pimpante e propositivo. Italiano porta dunque a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

orsolini odgaard bastano bolognaA Lecce il Bologna soffre e si butta via: 2-2. Italiano: “So che cresceremo” - Non bastano il rigore realizzato da Orsolini e il ritorno al gol di Odgaard: Camarda punisce i rossoblù all’ultimo istante. Lo riporta bologna.repubblica.it

Pagelle Lecce-Bologna 2-2: Coulibaly sblocca, Orsolini e Odgaard rimontano. Nel finale spunta Camarda - 2 i top e flop del match: Coulibaly segna subito, poi arriva la rimonta rossoblù con Orsolini e Odgaard. sport.virgilio.it scrive

