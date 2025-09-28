Orsa uccisa e cucciolo scuoiato in pochi giorni in Trentino | Sempre più cupa l’ombra del bracconaggio

Un’orsa uccisa a colpi di fucile a Caldes e la pelle di un cucciolo lasciata in un parco giochi in Val di Non: due episodi che, secondo la sezione Trentina dell'Enpa, confermano l’ombra del bracconaggio in Trentino. L’associazione ha presentato denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

