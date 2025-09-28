Orsa uccisa e cucciolo scuoiato in pochi giorni in Trentino | Sempre più cupa l’ombra del bracconaggio

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’orsa uccisa a colpi di fucile a Caldes e la pelle di un cucciolo lasciata in un parco giochi in Val di Non: due episodi che, secondo la sezione Trentina dell'Enpa, confermano l’ombra del bracconaggio in Trentino. L’associazione ha presentato denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: orsa - uccisa

Romania, i tre cuccioli dell’orsa uccisa dopo la morte del motociclista italiano saranno catturati

Orsa F36, la decisione sui cacciatori che l’hanno uccisa: come l’hanno fatto davvero. È shock

orsa uccisa cucciolo scuoiatoCucciolo di orso ucciso e scuoiato da bracconieri in Trentino: la pelle lasciata in un parco giochi - È risultato subito evidente come il responsabile del gesto sia esperto nello scuoiare carcasse di animali. Scrive ilfattoquotidiano.it

orsa uccisa cucciolo scuoiatoPelle di cucciolo d’orso trovata in un parco giochi in Trentino: “Un delinquente lo ha ucciso e scuoiato” - In un parco giochi di Fondo, in Val di Non, è stata rinvenuta la pelle di un cucciolo di orso abbandonata tra le giostre ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Orsa Uccisa Cucciolo Scuoiato