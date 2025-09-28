Oroscopo Vergine di Paolo Fox | le previsioni di oggi 28 settembre 2025
Cari amici della Vergine, siete un segno che incarna precisione, dedizione e un’inclinazione naturale verso l’analisi e la riflessione. Governati dal pianeta Mercurio, possedete una mente acuta e pratica, sempre pronta a sviscerare i dettagli e a cercare la perfezione in ogni cosa. La Vergine è spesso vista come un segno modesto e riservato, ma sotto questa apparenza si cela una determinazione e un’efficienza invidiabile. Nel profondo, la Vergine desidera mettere ordine nel caos, sia esso nel proprio ambiente domestico o nel mondo esterno. Ecco perché molte persone nate sotto questo segno sono naturalmente attratte da professioni che richiedono meticolosità, come l’editoria, la contabilità o la medicina. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - vergine
