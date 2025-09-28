Oroscopo Toro di Paolo Fox | le previsioni di oggi 28 settembre 2025
Il segno del Toro, governato da Venere, è la rappresentazione dell’amore per la bellezza, la sensualità e la stabilità nella tradizione astrologica. Coloro che nascono sotto questo segno sono spesso percepite come creature terrene, saldamente ancorate al mondo materiale, con un forte senso del dovere e una dedizione senza pari. La loro natura paziente e determinata li rende incredibilmente resilienti difronte alle sfide, e non si lasciano facilmente scoraggiare dagli ostacoli. Ma non lasciatevi ingannare da questa apparente immobilità; sotto la superficie, un Toro è guidato da una passione ardent e e da un desiderio profondo di conforto e sicurezza. 🔗 Leggi su Tutto.tv
In questa notizia si parla di: oroscopo - toro
