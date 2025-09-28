Oroscopo Scorpione di Paolo Fox | le previsioni di oggi 28 settembre 2025
Scorpione, segno d’acqua governato dal pianeta Plutone, tu che ti muovi attraverso le profondità dell’emozione come nessun altro segno zodiacale può fare. La tua natura intensa, passionale e segreta ti rende uno dei segni più complessi e affascinanti dell’intero zodiaco. Sei guidato da un’insaziabile curiosità, un desiderio di scavare sotto la superficie e scoprire i misteri nascosti, sia dell’universo che dell’animo umano. Il tuo simbolo, lo scorpione, rappresenta perfettamente la tua essenza. Così come lo scorpione è noto per la sua letale puntura, tu sei conosciuto per la tua capacità di percepire e rispondere alle situazioni con una precisione acuta. 🔗 Leggi su Tutto.tv
