Oroscopo Scorpione di Paolo Fox | le previsioni di oggi 28 settembre 2025

Tutto.tv | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scorpione, segno d’acqua governato dal pianeta Plutone, tu che ti muovi attraverso le profondità dell’emozione come nessun altro segno zodiacale può fare. La tua natura intensa, passionale e segreta ti rende uno dei segni più complessi e affascinanti dell’intero zodiaco. Sei guidato da un’insaziabile curiosità, un desiderio di scavare sotto la superficie e scoprire i misteri nascosti, sia dell’universo che dell’animo umano. Il tuo simbolo, lo scorpione, rappresenta perfettamente la tua essenza. Così come lo scorpione è noto per la sua letale puntura, tu sei conosciuto per la tua capacità di percepire e rispondere alle situazioni con una precisione acuta. 🔗 Leggi su Tutto.tv

