Le stelle hanno fatto la riunione di condominio e hanno deciso che la tua vita continuerà a peggiorare. Mercurio è retrogrado, Saturno ti guarda storto e Venere ha detto “ciao, io passo”. Insomma, preparati a un’altra settimana di gioie. inesistenti. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Vuoi sempre avere ragione, peccato che l’unico che ti dà corda è il tuo cane, e solo perché gli porti le crocchette. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Sei così lento che la vita ti ha già sorpassato due volte. E tu sei ancora fermo a decidere se ordinare margherita o capricciosa. Gemelli. (21 maggio – 20 giugno). Parli tanto ma non dici nulla: praticamente sei il telegiornale delle 20. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo provocatorio e pungente dal 29 settembre al 5 ottobre 2025