Oroscopo provocatorio e pungente dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
Le stelle hanno fatto la riunione di condominio e hanno deciso che la tua vita continuerà a peggiorare. Mercurio è retrogrado, Saturno ti guarda storto e Venere ha detto “ciao, io passo”. Insomma, preparati a un’altra settimana di gioie. inesistenti. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Vuoi sempre avere ragione, peccato che l’unico che ti dà corda è il tuo cane, e solo perché gli porti le crocchette. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Sei così lento che la vita ti ha già sorpassato due volte. E tu sei ancora fermo a decidere se ordinare margherita o capricciosa. Gemelli. (21 maggio – 20 giugno). Parli tanto ma non dici nulla: praticamente sei il telegiornale delle 20. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - provocatorio
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana (dal 7 giugno al 13 luglio 2025)
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana (dal 14 al 20 luglio 2025)
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 21 al 28 luglio 2025
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 22 al 28 settembre 2025 - X Vai su X
Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno. - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: Vergine e Scorpione ammalianti - La classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025 vedrà l'amore per i segni di Terra ... Secondo fanpage.it
L’oroscopo di venerdì 29 agosto 2025 - L'oroscopo di venerdì 29 agosto 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Si legge su fanpage.it