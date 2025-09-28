Oroscopo Paolo Fox | le previsioni astrologiche di lunedì 29 settembre 2025

Ultimora.news | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 29 settembre 2025? Riparte una nuova settimana tutta da scoprire. Come a voler simboleggiare un nuovo inizio, la Luna transita in Capricorno. Un aspetto, questo, non proprio positivo, e infatti lo andremo a vedere nelle prossime righe. Dunque, approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di lunedì 29 settembre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 29 settembre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - n ambito lavorativo è richiesta una buona dose di pazienza: evita di inasprire le situazioni, poiché si percepisce una certa tensione generale. 🔗 Leggi su Ultimora.news

oroscopo paolo fox le previsioni astrologiche di luned236 29 settembre 2025

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche di lunedì 29 settembre 2025

In questa notizia si parla di: oroscopo - paolo

Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 19 luglio 2025

Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 9 luglio 2025

Previsioni astrologiche di Paolo Fox: oroscopo di domani, 10 luglio 2025

oroscopo paolo fox previsioniL’oroscopo di Paolo Fox del 28 settembre: Toro scatenato - Acquario – Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox, in questo periodo dovrai prestare particolare attenzione al portafoglio. Scrive ilsipontino.net

Oroscopo Paolo Fox del mese di ottobre 2025: le previsioni - Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del mese di ottobre 2025: scopriamo tutto quello che riguarda amore, lavoro e fortuna ... Secondo ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Oroscopo Paolo Fox Previsioni