Oroscopo Paolo Fox al 5 ottobre 2025 e classifica | chi sono i segni più fortunati

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025? In questo periodo di transizione, Venere è ancora nel domicilio della Vergine, ma si associa a Marte. Tra i migliori segni zodiacali più fortunati, troviamo il Cancro, in piena fase intrigante per i sentimenti. Scopriamo quali altri segni saranno baciati dalle stelle in questa settimana e quali, invece, dovranno fare i conti con la sfortuna. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: non tutte le storie sono in crisi, ma a causa del lavoro sembra essersi creata una certa distanza o forse ci sono delle tensioni esterne. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news