Oroscopo Paolo Fox al 5 ottobre 2025 e classifica | chi sono i segni più fortunati
Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025? In questo periodo di transizione, Venere è ancora nel domicilio della Vergine, ma si associa a Marte. Tra i migliori segni zodiacali più fortunati, troviamo il Cancro, in piena fase intrigante per i sentimenti. Scopriamo quali altri segni saranno baciati dalle stelle in questa settimana e quali, invece, dovranno fare i conti con la sfortuna. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: non tutte le storie sono in crisi, ma a causa del lavoro sembra essersi creata una certa distanza o forse ci sono delle tensioni esterne. 🔗 Leggi su Ultimora.news
Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 settembre al 5 ottobre con classifica zodiacale: 5 stelle al Capricorno - Secondo l' oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, i nativi della Vergine godono del supporto di Venere e Giove, il che porta ottimismo e nuove possibilità in amore, anche ...
Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 21 settembre e classifica: 5 stelle al Leone - Secondo l' oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 settembre, per i nativi del Leone settembre è un mese ricco di opportunità, specialmente in amore e sul lavoro.