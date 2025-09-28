Oroscopo di Paolo Fox per oggi 28 settembre | vitalità per l’Ariete serenità per la Vergine

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 28 settembre! La domenica porta con sé un’atmosfera di riflessione e di preparazione. È il giorno ideale per tirare le somme della settimana appena conclusa e per rigenerare le energie in vista di ciò che verrà. La Luna oggi favorisce le emozioni più profonde e il contatto con la parte intima di noi stessi. Alcuni segni sentiranno forte il bisogno di restare in famiglia o con persone fidate, mentre altri avranno la spinta ad aprirsi verso nuove esperienze o incontri inaspettati. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 28 settembre 2025, segno per segno. L’amore sarà protagonista, ma in modi diversi: per alcuni si tratta di ritrovare stabilità, per altri di vivere nuove passioni improvvise. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

