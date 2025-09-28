oroscopo della settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Ecco l’oroscopo settimanale per te, un faro tra le stelle per illuminare i tuoi giorni dal 22 al 28 settembre 2025. Scopri cosa ti riservano le stelle in amore, lavoro e salute. Ariete. Amore: La Luna piena in un angolo del tuo cielo relazionale illumina bisogni profondi. Non aver paura di mostrare la tua vulnerabilità a chi ami: è un atto di forza che avvicina gli animi. Un dialogo sincero può trasformare un’intesa in un patto d’anima. Lavoro: L’energia marziana ti spinge all’azione, ma fai attenzione a non bruciare le tappe. Un progetto importante richiede pazienza. Ascolta un consiglio inaspettato da un collega: potrebbe aprirti una porta che non avevi visto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

