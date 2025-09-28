oro diamante e ferro festa di nozze al mic

Un pomeriggio di emozioni, ricordi e musica per chi ha detto sì più di mezzo secolo fa. Sabato 27 settembre, nella cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche, si è tenuta l’11esima edizione della cerimonia delle nozze d’oro, di diamante e di ferro, iniziativa organizzata dal Comune di Faenza. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione cittadina, nato per celebrare le unioni che hanno attraversato il tempo, tra sacrifici, dedizione e sorrisi condivisi. All’edizione di quest’anno erano attese 290 coppie – tra matrimoni celebrati nel 1975, 1965 e 1955 – ma in 115 si sono presentate per ricevere l’attestato e vivere un momento di festa insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

