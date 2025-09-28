C ’è un film che più di altri sa raccontare il fascino di un Oriente immaginato, sospeso tra malinconia e seduzione: In the Mood for Love. Tornato al cinema (e in auge) a 25 anni dall’uscita, il capolavoro di Wong Kar-wai non è solo un’icona cinematografica, ma anche un archivio di stile che ancora oggi incendia l’immaginario. Come abbinare il kimono: cinque idee di tendenza X Leggi anche › Il look del giorno, con la camicia kimono dal fascino orientale Gli abiti qipao in stile orientale dalla linea impeccabile, le sete stampate, i colli alti che sfiorano il volto: un guardaroba costruito intorno a una femminilità evidente e misteriosa insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Oriental touch. Per una femminilità sofisticata