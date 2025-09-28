Ore eccedenti tra continuità didattica e aspettative dei docenti La gestione da parte dei Dirigenti Marsala Sentenza n 62 2016

Orizzontescuola.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ore eccedenti, soprattutto quelle pari o inferiori a sei settimanali, rappresentano un terreno di frequente conflitto. Il dirigente scolastico deve contemperare interessi contrapposti: da un lato la continuità didattica e l’efficienza organizzativa, dall’altro le aspettative dei docenti. L'articolo Ore eccedenti tra continuità didattica e aspettative dei docenti. La gestione da parte dei Dirigenti. Marsala (Sentenza n. 622016) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eccedenti - continuit

ore eccedenti continuit224 didatticaOre eccedenti tra continuità didattica e aspettative dei docenti. La gestione da parte dei Dirigenti. Marsala (Sentenza n. 62/2016) - Le ore eccedenti, soprattutto quelle pari o inferiori a sei settimanali, rappresentano un terreno di frequente conflitto. orizzontescuola.it scrive

ore eccedenti continuit224 didatticaOre aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti, ecco quali sono le differenze economiche - Non sempre è semplice orientarsi tra ore aggiuntive ed ore eccedenti di insegnamento. Da tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Ore Eccedenti Continuit224 Didattica