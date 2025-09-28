Ordine d’arrivo MotoGP GP Giappone 2025 | Bagnaia trionfa davanti a Marquez! Bezzecchi e Morbidelli a 10 secondi

Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 28 settembre il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 24 giri sul circuito di Motegi, valida per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. La vittoria va all'azzurro Francesco Bagnaia, ma a far festa è anche Marc Marquez, che si laurea aritmeticamente campione del mondo con la piazza d'onore odierna, mentre completa il podio l'altro spagnolo Joan Mir, terzo davanti a due italiani: Marco Bezzecchi, quarto, e Franco Morbidelli, quinto. Francesco Bagnaia domina il GP del Giappone nonostante un problema tecnico alla Ducati! Marquez campione del mondo ORDINE D'ARRIVO GARA GP GIAPPONE 2025 MOTOGP.

