Orban attacca l’Ue | Progetto di guerra contro la Russia
Il premier ungherese Viktor Orban è tornato a puntare il dito contro l’Unione europea per la sua posizione sul conflitto in Ucraina. Durante le celebrazioni per il 130° anniversario del ponte Maria Valeria, sul Danubio, insieme al premier slovacco Robert Fico, Orban ha dichiarato: “Come gli imperi del passato che ci hanno paralizzato, l’Ue è ora diventata un progetto di guerra”. Secondo il leader ungherese, “i leader di Bruxelles puntano apertamente a sconfiggere la Russia sul fronte orientale nel prossimo decennio, una strategia che richiede l’allineamento politico, economico e strategico di tutti i cittadini e le nazioni dell’Ue”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: orban - attacca
Dazi Usa-Ue, Medvedev attacca von der Leyen: “Europei impicchino la vecchia pazza lady Ursula”, Orban: “Trump se la è mangiata a colazione”
Il portavoce di Orbán attacca (ancora) Salis su X. Martedì il primo voto sull'immunità
Ilaria Salis attacca ancora Orban: "È vergognoso, da lui mi sento perseguitata"
Ucraina-Ungheria alta tensione per un drone e Orban attacca Zelensky: "Non ci trascinerai in guerra" - X Vai su X
#Ungheria , #Orban sulla scia di #Trump: #Antifa organizzazione terroristica. E attacca anche #IlariaSalis - facebook.com Vai su Facebook