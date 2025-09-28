Orban accusa l’Unione Europea | Ci trascina in guerra contro Mosca

Il premier ungherese Viktor Orban ha rilanciato le sue critiche all’ Unione europea, accusandola di trascinare i Paesi membri in una guerra indiretta contro la Russia. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso delle celebrazioni del 130esimo anniversario del ponte Maria Valeria, sul Danubio, accanto al premier slovacco Robert Fico. Orban ha paragonato l’Europa di oggi ai vecchi imperi che, secondo lui, hanno spesso paralizzato il continente, definendo l’Ue un vero e proprio “progetto di guerra”. Secondo il leader ungherese, i vertici europei puntano a una sconfitta della Russia sul fronte orientale nel prossimo decennio, richiedendo un pieno allineamento politico, economico e strategico di cittadini e Stati membri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

