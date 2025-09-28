Orban accusa l’Unione Europea | Ci trascina in guerra contro Mosca
Il premier ungherese Viktor Orban ha rilanciato le sue critiche all’ Unione europea, accusandola di trascinare i Paesi membri in una guerra indiretta contro la Russia. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso delle celebrazioni del 130esimo anniversario del ponte Maria Valeria, sul Danubio, accanto al premier slovacco Robert Fico. Orban ha paragonato l’Europa di oggi ai vecchi imperi che, secondo lui, hanno spesso paralizzato il continente, definendo l’Ue un vero e proprio “progetto di guerra”. Secondo il leader ungherese, i vertici europei puntano a una sconfitta della Russia sul fronte orientale nel prossimo decennio, richiedendo un pieno allineamento politico, economico e strategico di cittadini e Stati membri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: orban - accusa
Il garantismo, se è sincero, si esercita innanzitutto per i più lontani da sé. La separazione delle carriere è una riforma per il giusto processo, ad armi pari tra accusa e difesa: quello a cui andrebbe incontro Ilaria Salis nell’Ungheria illiberale di Orban sarebbe in - X Vai su X
Il giudice chiede il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie di Pedro Sanchez. Con l'accusa di malversazione di fondi pubblici #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis: "Su immunità aspetto voto del Parlamento Ue, Orban mi perseguita" - Questo primo "no" alla revoca dell'immunità per Salis è una conferma "del fatto che in Ungheria non è possibile un processo equo nei miei confronti". Lo riporta tg24.sky.it
Ilaria Salis: "Se Parlamento europeo mi revoca l'immunità scatterà la vendetta di Orban" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis: 'Se Parlamento europeo mi revoca l'immunità scatterà la vendetta di Orban' ... Riporta tg24.sky.it