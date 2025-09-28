Opere America’s Cup a Bagnoli No da Soprintendenza a procedura sprint | Riqualifazione a rischio

Tempo di lettura: 4 minuti Le opere temporanee per l’America’s Cup Bagnoli devono essere assoggettate a Valutazione di impatto ambientale. Lo afferma la Soprintendenza Speciale per il Pnrr, “concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza” Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. Il parere è espresso nell’ambito della Vav (Verifiche di Assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale). Si tratta di una procedura preliminare sull’opportunità di sottoporre a Via le opere per la competizione velica, aperta su istanza di Invitalia. Dunque, dall’ufficio del ministero dei Beni culturali giunge una frenata all’ipotesi di procedure sprint per l’America’s Cup. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

