Oltre 300 arresti in tutta Italia, di cui 160 in Lombardia, 243 persone condannate per un totale di oltre otto secoli di reclusione, dopo un’attività di indagine durata anni e con il nome di Desio circolato in tutta Italia. Il sindaco Carlo Moscatelli, a distanza di 15 anni dall’ operazione Infinito contro la criminalità organizzata, ha voluto promuovere un consiglio comunale aperto. Non solo per ricordare quanto è accaduto, bensì per fare in modo che alla luce di quei fatti continui a esserci un impegno concreto per la legalità. Al tavolo per l’occasione anche alcuni dei protagonisti di quella maxi operazione contro la ’ndrangheta: il colonnello Cataldo Pantaleo (allora comandante della Compagnia dei carabinieri di Desio) e il magistrato Salvatore Bellomo (sostituto procuratore a Monza e titolare dell’indagine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operazione Infinito, 15 anni dopo. Il maxi blitz contro la ’ndrangheta: "Non dimenticare è un dovere"