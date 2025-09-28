Onu avviso di Lavrov a Nato e Ue | Risponderemo alle aggressioni

«Non abbiamo nulla da nascondere. Non attacchiamo mai civili e infrastrutture». Serghei Lavrov rispedisce al mittente le accuse di presunte violazioni dello spazio aereo di diversi paesi Ue e Nato, e parlando con i giornalisti al Palazzo di Vetro a margine del suo intervento all’Onu afferma che «gli incidenti accadono, ma non prendiamo mai di mira con i nostri droni o missili i paesi europei, siano essi membri dell’Ue o paesi della Nato». E sulle affermazioni della Polonia secondo cui droni russi sarebbero entrati nel suo spazio aereo la notte del 9 settembre, dice che «abbiamo proposto un incontro immediato, ma nessuno vuole mai discutere i fatti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

