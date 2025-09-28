One-Punch Man stagione 3 arriva su Disney e non su Crunchyroll

Il panorama delle piattaforme di streaming dedicate all’anime sta vivendo un’evoluzione significativa, influenzata da accordi di licenza e strategie di distribuzione esclusiva. Tra le serie più popolari degli ultimi anni, One-Punch Man si distingue per la sua originalità nel genere action-comedy e per il suo protagonista eccentricamente potente. Recentemente, l’attenzione si è concentrata sulla prossima stagione della serie e sulle novità riguardanti la sua distribuzione digitale. la terza stagione di one-punch man debutta su disney+. Il 12 ottobre rappresenta una data cruciale per gli appassionati di One-Punch Man, poiché questa sarà la prima volta che la nuova stagione verrà trasmessa esclusivamente sulla piattaforma Disney+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

