Omicidio Chiara Poggi | il DNA sotto le unghie valido nuova svolta a Garlasco
Il giallo di Garlasco e la nuova pista sul DNA. A 17 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, il caso torna a far discutere per un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale: il DNA trovato sotto le unghie della vittima. Venerdì scorso, davanti al gip Daniela Garlaschelli, sono stati presentati i primi risultati delle analisi eseguite nell’ambito dell’incidente probatorio. Il genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia Poggi, ha sottolineato che il materiale genetico raccolto sarebbe «valido» e dunque utilizzabile per nuovi confronti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: omicidio - chiara
Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta
Garlasco, la versione di Alberto Stasi sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi ricostruita dall'IA
Il lato oscuro del caso Garlasco: il mistero dei suicidi dopo l’omicidio di Chiara Poggi
Nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa a Garlasco, il dna e le impronte sono ancora al centro dell’inchiesta. Intanto il Gip ha concesso una proroga di 70 giorni per l’incidente probatorio. Il commento di Milo infante. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com Vai su Facebook
Nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto 18 anni fa a Garlasco, il dna e le impronte sono ancora al centro dell’inchiesta. Intanto il Gip ha concesso una proroga di 70 giorni per l’incidente probatorio. Il commento di Milo infante. http://bit.ly/Guarda-Ore14_Tw - X Vai su X
Caso Garlasco, sarebbe valido il dna sotto le unghie di Chiara Poggi. Verso il confronto anche con Sempio - Prosegue l’indagine parallela della Procura di Brescia sull’ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari ... Come scrive lanuovasardegna.it
Nuovo colpo di scena sul caso Garlasco: «È valido il dna sulle unghie di Chiara Poggi». Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio» - «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido» e potrà essere analizzato. ilmattino.it scrive