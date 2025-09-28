Il giallo di Garlasco e la nuova pista sul DNA. A 17 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, il caso torna a far discutere per un dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale: il DNA trovato sotto le unghie della vittima. Venerdì scorso, davanti al gip Daniela Garlaschelli, sono stati presentati i primi risultati delle analisi eseguite nell’ambito dell’incidente probatorio. Il genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia Poggi, ha sottolineato che il materiale genetico raccolto sarebbe «valido» e dunque utilizzabile per nuovi confronti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Chiara Poggi: il DNA sotto le unghie “valido”, nuova svolta a Garlasco