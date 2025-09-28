Omicidio a Napoli 33enne ucciso a colpi d' arma da fuoco
Un uomo di 33 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Napoli. Sul posto dell’agguato, in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, si sono recati i carabinieri della compagnia Vomero. Il 33enne, già noto alle forze dell’ordine era in auto: portato all’ospedale Cardarelli è morto poco dopo per le lesioni subite. 🔗 Leggi su Feedpress.me
