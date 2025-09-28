Ombre sul sequestro lampo a Vittoria i rapitori parlavano siciliano | la ricostruzione dei fatti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sequestro del 17enne di Vittoria, avvenuto giovedì scorso in strada e conclusosi con la sua liberazione nelle campagne ragusane, continua a presentare zone d’ombra. Il ragazzo, dopo essere stato abbandonato vicino alla stazione ferroviaria, avrebbe attirato l’attenzione di un automobilista che lo ha poi accompagnato in commissariato. Inizialmente si era parlato di un incontro casuale con un amico, versione successivamente corretta. Le parole del padre. Il padre, noto commerciante ortofrutticolo della città che ospita il più grande mercato agroalimentare del Sud, racconta: “Lo hanno trattato bene, non lo hanno minacciato, gli hanno dato da bere e un panino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
