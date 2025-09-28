Ombre russe sulle urne Testa a testa tra europeisti e filo-Putin | Bivio cruciale per l’Ue

Oggi la Moldavia va alle urne per rinnovare il Parlamento, un voto di un piccolo Stato al margine orientale dell’Europa con importanti implicazioni geopolitiche per l’intero continente. Situata tra l’Ucraina e la Romania, la Moldavia gioca un ruolo strategico nel sostegno a Kiev, nell’export di grano via il Danubio e come linea di confine e barriera contro l’influenza russa. Un ritorno del Paese nell’orbita del Cremlino potrebbe indebolire il fianco Est dell’ Unione Europea, minacciando la stabilità dei vicini membri della Nato come Romania, Polonia e i Paesi baltici. Il significato del voto è chiaro ai leader europei: a fine agosto il presidente francese Emmanuel Macron, il premier polacco Donald Tusk e il cancelliere tedesco Merz si sono recati a Chisinau per ribadire il sostegno dell’Ue al percorso europeo moldavo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ombre russe sulle urne. Testa a testa tra europeisti e filo-Putin: "Bivio cruciale per l’Ue"

