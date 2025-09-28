Omaggio sulla tomba dell' ex sindaco Beccaria scomparso 31 anni fa

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha deposto come omaggio della città una cesta di fiori con un nastro giallo e blu e con la scritta “Comune di Modena” alla tomba di Pier Camillo Beccaria, al cimitero di San Cataldo, nel 31° anniversario della scomparsa che ricorre oggi, domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

