Oltre duemila posizioni lavorative torna il Career Day a Palazzo della Borsa

Genovatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi a oltre 2000 posizioni lavorative."Il Career Day - dichiara il consigliere regionale, Angelo Vaccarezza - è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

