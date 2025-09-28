Oltre duemila posizioni lavorative torna il Career Day a Palazzo della Borsa
Da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà cinque giornate in cui i partecipanti potranno incontrare le aziende, sostenere colloqui e candidarsi a oltre 2000 posizioni lavorative."Il Career Day - dichiara il consigliere regionale, Angelo Vaccarezza - è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
