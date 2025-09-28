oltre 700 specialisti per due giorni di eccellenza

PERUGIA Si è conclusa ad Assisi la due giorni del congresso interregionale di oculistica organizzato congiuntamente dalla Società Tosco-Umbro-Emiliano-Marchigiana di Oftalmologia, dalla Società Italiana di Ergoftalmologia e Traumatologia Oculare e dalla Società Italiana di Oftalmologia Legale. L’evento ha registrato un straordinario successo di partecipazione con oltre 150 tra relatori e moderatori e più di 550 partecipanti provenienti da tutta Italia. La responsabilità scientifica del congresso è affidata a Carlo Cagini, direttore della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, figura di riferimento nazionale nel panorama oftalmologico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

