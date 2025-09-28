Oltre 380 milioni di cristiani perseguitati | un convegno accende il dibattito sulla libertà religiosa

Più di 380 milioni di cristiani nel mondo vivono in Paesi in cui si praticano persecuzioni e discriminazioni a causa della loro fede, secondo i dati pubblicati da Open Doors nel 2025. I cristiani uccisi nel 2024, sempre secondo la stessa fonte, sono stati quasi quattromilacinquecento (4.476), le chiese e le proprietà dei cristiani attaccati 7.679, i cristiani imprigionati 4.744. Ancora più impressionanti le proporzioni di cristiani perseguitati in Asia (2 su 5) e Africa (1 su 5). Il fenomeno è purtroppo in crescita rispetto agli anni precedenti, riguarda anche altre confessioni religiose e coinvolge numerosi Paesi con gravi violazioni delle libertà fondamentali e rischi per la sicurezza personale delle comunità interessate ma è indubbio che esso riguardi soprattutto le comunità cristiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oltre 380 milioni di cristiani perseguitati: un convegno accende il dibattito sulla libertà religiosa

