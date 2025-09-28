Oltre 170 persone all' incontro pubblico sulle ' Prospettive dell' area pisana e del suo Lungomonte'
Circa 170 persone hanno partecipato l'altra sera, alla sala del Circolo Arci di Pappiana, al comizio della lista civica Casa Riformista che sostiene la candidatura di Eugenio Giani alla presidenza, con i candidati Federico Eligi, Agnese Balducci ed Elena Campera. Ad aprire il dibattito politico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: oltre - persone
Oms, oltre 1 mld di persone nel mondo convive con disturbi mentali
Inondazioni Texas, almeno 43 morti: anche 15 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump: "Tragedia orribile"
Inondazioni Texas, almeno 46 morti: anche 15 bambini e la direttrice del campo estivo | Oltre 850 persone salvate in 36 ore | Trump: "Tragedia orribile"
Dopo una rissa con oltre 20 persone. Due bastoni e un paletto tra gli oggetti usati nell’aggressione ? https://ta4.us/nSdoclr - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 10 mila persone a protesta pro Gaza a Copenaghen - palestinese a Copenaghen, chiedendo la fine della guerra a Gaza e sollecitando la Danimarca a riconoscere lo Stato di Palestina. Segnala ansa.it
Oltre 150.000 persone a San Pietro in meno di un'ora - 000 persone si è riversato in tutta l'area urbana limitrofa al Vaticano, facendo ingresso nei limiti ... Si legge su ansa.it