Olly porta a Bologna il suo Tutta vita tour
Dalla scena hip hop ligure al palco dell'Ariston (dove ha trionfato) il passo è stato breve per questo giovane cantautore che mescola pop, hip-hop, dance, elettronica e canzone d'autore: il prossimo concerto bolognese di Olly ha una data e una casa. L'appuntamento è per l'8 ottobre all'Unipol. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Registrato a Molfetta, lo show porta sul palco i protagonisti dell'estate musicale, da Baby K a Tananai, da Gabry Ponte a Olly
OLLY – TUTTA VITA TOUR 2025 L’08 Ottobre 2025 l’Unipol Arena di Bologna esploderà di energia: Olly arriva con il suo tour più atteso, pronto a trasformare la notte in una vera festa. “Tutta Vita” non è solo il titolo del tour, è un manifesto. Olly porta sul - facebook.com Vai su Facebook
Olly, la possibile scaletta del concerto a Bologna - Il giovane artista ligure sarà in concerto all’Estragon di Bologna, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dalle ... Lo riporta tg24.sky.it
Concerto di Olly a Bologna, fan dormono fuori dall'Estragon: "Veniamo da Palermo" - A più di 15 ore dal concerto di Olly, previsto per questa sera alle 21, i primi fan si sono già accampati per conquistare ... Come scrive ilrestodelcarlino.it