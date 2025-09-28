Olivera e Spinazzola nemmeno convocati i soliti fastidi muscolari Gioca per forza Gutierrez
Napoli in emergenza a Milano. Senza i centrali difensivi titolari (Rrahmani e Notizie in serie, nella giornata della vigilia di Milan-Napoli. Notizie che spuntano come le auto di Olivera e Spinazzola, in uscita dal centro sportivo di Castel Volturno in totale autonomia dopo l’allenamento di rifinitura. Ovvero: i due esterni sinistri non saltano a bordo del bus della squadra diretto a Capodichino per volare a Milano. Fioccano guai come foglie d’autunno: non convocati, entrambi per fastidi muscolari che ovviamente andranno rivalutati in vista della partita di Champions in programma mercoledì al Maradona contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
I forfait dell'ultim'ora di Olivera e Spinazzola impongono a Conte di trovare nuove soluzioni Opzione 1 - Possibile esordio per Miguel Gutierrez, unico terzino sinistro naturale rimasto disponibile Opzione 2 - Juan Jesus spostato a sinistra con Marianucci
