Oktuderfest In programma il Gran Banchetto
Non solo "Green Day" con Porta Romana Art District, un progetto di appuntamenti, laboratori ed eventi lungo via Matteotti. Questo week end registra in città la presenza di un’altra iniziativa di rilievo, l’Oktuderfest, organizzata dall’omonima associazione. La città di Jacopone non è Monaco ma nel suo piccolo accoglie da alcune edizioni (quella di quest’anno è la quinta) la festa della birra che, nel centro storico, vede alcuni produttori con i loro stand. Quest’anno sono sei i birrifici, cinque umbri (Assisi, Bastia, Terni, Collazzone, Nocera Umbra) e uno del Lazio, in provincia di Frosinone, che spilleranno anche per tutta la giornata di oggi birra fresca per tutti i palati amanti della bibita ambrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Due le manifestazioni in programma in città nel week end: in piazza del Popolo, il festival delle birre artigianali, e a Porta Romana con le iniziative culturali ed espositive del neonato Art District Porta Romana Art District Oktuderfest - V Edizione - facebook.com Vai su Facebook
