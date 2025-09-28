Oggi testa ai cremisi e poi il mercato | Civitanovese ci attende una battaglia

In campo, ma anche con uno sguardo rivolto al mercato. Questo l’atteggiamento della società rossoblù in vista della gara di oggi, con Visciano e soci impegnati sul campo del Tolentino. È infatti vicino il ritorno del terzino Valentin Franco, che ieri si è allenato al Polisportivo. Si attende il transfer per tesserarlo. L’ambizione si chiama Tino Susic, centrocampista che vanta trascorsi nella nazionale bosniaca e che, nella scorsa stagione, ha indossato la maglia del Trodica. Ma ora bisogna pensare esclusivamente alla trasferta odierna, per trovare riscatto dopo due sconfitte. "Ci aspetta una battaglia – dice il tecnico Andrea Mercanti –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

